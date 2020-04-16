Ordu’ya dev kütüphane Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kültür alanında dev bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Güler, Ordu’ya raflarda 120 bin kitap ve 50 binden fazla dijital kitabın bulunacağı bir kütüphane binası ve yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya 120 bin kitaplık dev bir kütüphane inşa edeceklerini açıkladı. Başkan Güler’in açıklaması gençler arasında sevinçle karşılandı.

‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ sloganıyla görevde olduğu bir yıl süre içerisinde nitelikli tarım, çağdaş turizm, enerji, teknoloji ve çevre alanında gerçekleştirdiği projelerle Ordu’ya ivme kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kültür alanında dev bir projeye daha imza atıyor.

Başkan Güler, önceki gün sosyal medya sayfasından ‘Gençlere bir sürprizim var. Yarın saat 21.00’i bekleyin’ diye duyurduğu projeyi açıkladı. Başkan Güler, Ordu’ya ‘Nev Mekan’ adıyla 120 bin kitaplık 7 gün 24 saat açık olan bir kütüphane inşa edeceklerini belirterek, “120.000 kitaplık kütüphanesi ile 7/24 açık olacak olan ve öğrenciler için ücretsiz çay, kahve, simit, kek ve çorba uygulamasının yer alacağı, tasarımı ile herkesi kendisine hayran bırakacak dev bir yapının inşasına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Ordu’muza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güler’in sosyal medya sayfasında sürprizini açıklamasının ardından kütüphanenin görsel detaylarını yayınladı. Görseli saat başı 10 bin olmak üzere 12 saatte 123 bin kişi izledi. Başkan Güler’in paylaşımına görüşlerini yazan gençler, üniversite kenti Ordu’da uzun süredir böyle bir kütüphanenin eksikliğinin yaşandığını, bu hizmetin önemli bir boşluğu dolduracağını belirttiler.



Kültür dünyasına yeni bir bakış açısı

İnşa edileceği alanı önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 120 bin kitaplık kütüphane binası 5 bin metrekare alana inşa edilecek. 3 bin metrekaresi kapalı alandan oluşacak 2 katlı kütüphanenin açık alanında Millet Bahçesinin butik örneği bulunacak. Selçuklu mimarisi ile desteklenecek kütüphane binası, kafeterya bölümü ve sessiz alan bölümleri şeklinde ikiye ayrılacak.

Zemin katta kafeterya bölümünde dünya mutfağının servis edilebileceği ana mutfak, soğuk hava depoları, personel odaları, yardımcı mutfak ve çay kahve stantlarının bulunacağı binanın her iki katında çocuk oyun alanı, bay bayan wc, çocuk wc, bebek bakım odası, abdest bölümü ve mescit bulunacak.

Sergi salonu, toplu çalışma alanları, bireysel kitap okuma alanları, şömineli alanlar, localı alanlar, grup çalışma alanlarının bulunacağı kütüphane binasının alt katında 395 kişi, üst katında 351 kişi olmak üzere toplamda 746 kişilik oturma alanı bulunacak.

Raflarda 120 bin kitabın bulunacağa kütüphane binasında 50 binde fazla dijital kitap imkan sağlayan sistem kurulacak. Kütüphane binasının Ordu’ya yeni bir bakış açısı getirmesi bekleniyor.



Milli Futbolcu Emre Çolak’tan destek

Başkan Güler’in kütüphane projesine milli futbolcu eski Galatasaraylı Emre Çolak’tan da destek geldi. Aslen OrduMesudiyeli olan ve halen İspanya’nın Deportivo La Coruna takımında forma giyen Emre Çolak, yakından takip ettiği Başkan Güler’in sosyal medya sayfasına “Bir sürpriz de benden olsun Başkanım. Bu tweeti beğenen 52 kardeşimize imzalı formamı hediye edeceğim” diye yazdı.

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