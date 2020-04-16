Ordu’da kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde toplu halde kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 2509 lira ceza kesildi.

Ünye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu yapılan çalışma ve denetimde bir iş yerinde toplanan 15 kişinin toplu halde kumar oynadığı belirlendi. İş yerine suçüstü yapan ekipler 15 kişiye hıfzıssıhha kararlarını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira ceza kesti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bu durumun üzücü olduğunu belirterek, “Kovid 19 salgınına rağmen bir iş yerinde kumar oynayan 15 kişinin yaptığı bu sorumsuzluk oldukça üzücüdür” dedi.

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