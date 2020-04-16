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ODÜ, 850 bin maske üretecek

İHA

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Atölyesi'nde öğretim elemanları ve belediye personeli tarafından maske ve koruyucu başlık üretimine başlandı.

ODÜ, 850 bin maske üretecek

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Atölyesi’nde öğretim elemanları ve belediye personeli tarafından maske ve koruyucu başlık üretimine başlandı.
Fatsa Meslek Yüksekokulu, Fatsa Belediyesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında, kovid19 salgınına karşı yapılan mücadeleye destek olmak için 850 bin koruyucu maskenin üretimi hedeflendi. Maske üretimi ile birlikte koruyucu başlık üretiminin de yapıldığı atölyede üretilen başlıklardan 100 tanesi Diş Hekimliği Fakültesine 100 tanesi de Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmek üzere hazırlandı.
ODÜ Rektörü Prof.Dr.Ali Akdoğan ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, üretimin yapıldığı atölyede incelemelerde bulunarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bugün burada yaptıkları maske üretimi ile yoğun mesaiharcayan tüm çalışanlarımıza veMeslek Yüksekokulu atölyesinin kapılarını bizlere açarak her türlü desteği verdiği için de Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akdoğan’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan yaptığı açıklamada, “Korona virüsü salgını ile mücadelede başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere sürecin hassasiyetle sürdürülmesi için tüm ülke olarak kenetlenmiş durumdayız. Bizler, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde elde ettiğimiz başarılarla adımızı dünyaya yazdırmış bir milletiz” diye konuştu.
Akdoğan, “Üniversitemiz Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölyemizde Fatsa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin açık bir göstergesidir.Dolayısıyla bu süreçte gerek sağlık personelinin gerekse vatandaşımızın korunması açısından üretilen maske ve koruyucu başlıkların her biri ayrı emeğe ve öneme sahip. Salgınla mücadele kapsamında maske temini sorunu yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürerek üretim yapmaya devam eden öğretim elemanlarımıza ve belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret sonrasında Fatsa Yerleşkesi ile Denizcilik Eğitim ve Uygulama Merkezi arazisinde incelemelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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