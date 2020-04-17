Balkona konan ebabil kuşu koruma altına alındı

<br>Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE, (Ordu), (DHA)ORDU´da, Derya Demircioğlu´nun (31) evinin balkonuna konan ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü´nce koruma altına alındı.<br>Ünye ilçesindeki Burunucu Mahallesi'nde yaşayan Derya Demircioğlu, evinin balkonunda uçamayan bir ebabil kuşu olduğunu görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü´nü aradı. Eve gelen ekipler, kuşu alıp, veterinere muayene ettirdi. Ünye'de ilk kez görülen ebabil kuşu, koruma altına alındı.<br>`EN HIZLI UÇAN KUŞLARDAN BİRİ'<br>Ebabil kuşlarının çok uzun süre uçabildiklerini söyleyen veteriner Filiz Taslı, "Ebabilleri diğer kuşlardan ayıran en önemli özelliği tüm ihtiyaçlarını havada gidermeleridir. Uçarken uyurlar, yer ve içerler, oyun oynarlar, eş seçer ve kur yaparlar. Havada en uzun kalan kuşlardır. Ayaklarının kısa ve zayıf olması nedeniyle olağanüstü bir durum dışında yere konmazlar. Sadece üreme döneminde yuvalarına girerler. Ayrıca en hızlı uçan kuşlardan birisidir. Uçuşu sırasında sinek ve böcekler ile beslenirler. Türkiye´de daha çok dağ kırlangıcı veya sağan adıyla bilinirler. Ülkemize Afrika´dan göç eder. Nisan ayında üremek için ülkemize gelir, ağustos sonlarına doğru yavruları uçurduktan sonra tekrar Afrika'ya kışı geçirmek için dönerler. Ünye'de sık karşılaştığımız bir durum değil" dedi.<br>`BİTKİN HALDE BULDUM´<br>Balkona çıkınca kuşu fark ettiğini belirten Derya Demircioğlu da "Kuşu yerde bitkin halde buldum. Cinsini bilmediğim için bir süre uçmasını bekledim. Uçamayınca elime alarak bir yarasının olup olmadığına baktım. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdimi. Kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu bilmek beni mutlu etti. Ben de ilk kez bir ebabil kuşu gördüm" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN<br>2020-04-17 17:00:10<br>

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