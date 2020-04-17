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7 aylık Duru ve ailesi korona virüsü yendi Ordulu aileden 4 kişi korona virüs tedavisini tamamlayıp, aynı anda taburcu edildi

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 7 aylık bebek, annesi ve aileden iki kişi korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştu.

7 aylık Duru ve ailesi korona virüsü yendi Ordulu aileden 4 kişi korona virüs tedavisini tamamlayıp, aynı anda taburcu edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 7 aylık bebek, annesi ve aileden iki kişi korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştu.
Ordulu Duran ailesi, İstanbul’dan korona virüs endişesiyle Fatsa ilçesine geldi. Aralarında 7 aylık bebek Duru Sare Duran’ın da bulunduğu aile kendilerini evde izole etmeye başladı. Bir süre sonra anne Bilgenur Duran (31), öksürük ve çeşitli şikayetler üzerine Fatsa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan testlerde anne Duran’ın korona virüsü test sonuçları pozitif çıktı. Sonrasında aileye yapılan testlerde de 7 aylık bebek Duru Sare, babaanne ve dedede de test sonuçları pozitif çıktı.
Fatsa Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Çağlar Tağı, “9 Nisan tarihinde hastanemize geldiler. Başvuru şikayetleri ateş, emerken hırıltı ve azalma şikayetiydi. Şikayetleri sonucu muayenelerini gerçekleştirdik. İlgili tetkikleri aldık ve Ordu'ya sonuçları gönderdik. Gelen sonuçlarda sonuç Covid19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavilerine başladık. Bu salgının çocuklara bile etkisi vardır. Bunu buradan belirtmek isterim. Her yaş grubu bu hastalıktan etkileniyor. Bebeğimizde zatürre olarak da şüphelerimiz muayeneler sonucunda ortaya çıktı. Bu anlamda her türlü tedavisini gerçekleştirdik” dedi.
Dr. Tağı, “Biz hastamızın korona virüs tedavisi olan 5 gün boyunca tedavisini yaptık. Diğer 5 gün ise bakteriyel bir durum olup olmadığını görmek için evinde 5 günlük daha tedavisini devam ettireceğiz. Sonrasında bir test daha yapacağız. En son yaptığımız testte ise hastalarımızın negatif olarak sonuçlarını aldık. Bebeğimiz ve annemiz net olarak bu hastalığı yendiler. 23 Nisan tarihine kadar evde izolasyonu sağlanacak. Annesi ve ailesini bilgileri aktardık. Duru Sare Ordu’daki pozitif olarak en küçük yaştaki vaka. Bu tür vakalar olacaktır. Önemli olan hastalarımızın izole edilmesi ve sosyal izolasyona dikkat etmek gerekiyor. Bebeğimizin annesi, anneannesi ve dedesi pozitif vakalar. İlk olarak bebekte çıkan pozitif sonuç ve sonrasında ailesinde bulaşmış. Şu an için hiçbir aile bireyinde artı olarak sonuç yok. Hepsi iyileşti. Annesi ile birlikte izolasyonlarını takip edeceğiz. Annesi de bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirebilecek” şeklinde konuştu.

"Bebeğim hastalıktan kurtulduğu için çok mutluyum"
"Kızım ememiyordu ve bundan dolayı hastaneye getirdiğimizde korona virüse yakalandığını öğrendik" diyen Bilge Nur Duran, “Çok şükür şu an için bir sıkıntımız kalmadı. Ailem de bu virüsten kurtardı. Bebeğimiz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Herkesin bu virüse karşı korunmasını istiyorum. Şakası yok maalesef” diye konuştu.

Alkışlarla taburcu edildiler
9 Nisan tarihinde Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedaviye başlanan ve başarılı bir şekilde tedavileri tamamlanan Duran ailesi, hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastane sağlık çalışanları, korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuşan Duran ailesini alkışlarla taburcu ederek, Fatsa Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ambulansı ile evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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