Polonya´dan 212 Türk vatandaşı Ordu´ya getirildi

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- POLONYA´da bulunan 212 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uçakla OrduGiresun Havalimanı´na getirilerek, yurda yerleştirildi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı´nca 212 Türk vatandaşı, Polonya´nın Varşova kentinden THY'ye ait özel uçak ile gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı´na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu´na yerleştirildi. <br>Vatandaşlardan öğrenci Umut Şahin´e (32), yurda girişi sırasında doğum günü sürprizi yapılarak, pasta kesildi. <br>Öğrenci ve işçilerden oluşan 212 kişi, 14 gün boyunca yurtta karantina altında kalacak.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-04-18 09:11:27<br>
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