Polonya’dan tahliye edilen 212 kişi Ordu’ya getirildi

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Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye çalışmalarıyla 212 Türk vatandaşı, Polonya’dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Polonya’nın başkenti Varşova’dan gece yarısı OrduGiresun Havalimanı'na getirilen 212 kişi burada sağlık taramasından geçirildi.

OrduGiresun Havalimanı’nda sağlık taramasında geçirilen 212 kişi Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Lebibe Karlıbel Yurdu'na yerleştirildi.

Polonya’dan tahliye edilen vatandaşlar 14 gün süreyle KYK Lebibe Karlıbel Yurdu’nda gözlem altında tutulacak.

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