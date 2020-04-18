(Görüntülü) Polonya?dan 212 Türk vatandaşı Ordu?ya getirildi

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POLONYA?da bulunan 212 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uçakla OrduGiresun Havalimanı?na getirilerek, yurda yerleştirildi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı?nca 212 Türk vatandaşı, Polonya?nın Varşova kentinden THY'ye ait özel uçak ile gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı?na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu?na yerleştirildi. <br>Vatandaşlardan öğrenci Umut Şahin?e (32), yurda girişi sırasında doğum günü sürprizi yapılarak, pasta kesildi. <br>Öğrenci ve işçilerden oluşan 212 kişi, 14 gün boyunca yurtta karantina altında kalacak.DHA-Genel Türkiye-Ordu <br>2020-04-18 13:12:01<br>

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