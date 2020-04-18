Yufka açarken yangın çıktı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde ev hanımlarının açmaya çalıştığı yufka yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çamurlu Mahallesi Gemicioğlu Sokak’ta bulunan S.O.’ya ait 2 katlı evin çatı kısmında bayanların yufka açtığı sırada yükselen ateş çatıyı tutuşturdu. Alevlerin bir anda yükselmesiyle baca kısmında yangın oluştu. Yangına olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrası çatıda maddi hasar oluşurken, çatı kısmında bayanların Ramazan yufkası açtığı öğrenildi.

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