Ordu´da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

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<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da vatandaşların eDevlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor.<br>Kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımı yapıyor. e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskeler, Ordu PTT şubelerine ulaştı. Maskeler, postacılar tarafından adreslere teslim ediliyor.<br>Maskesini teslim alan Resul Boztepe, "Maskelerimiz evimize kadar geldi. Devletimiz her zaman yanımızda, hizmet devam ediyor" diyerek teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-04-20 10:32:24<br>

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