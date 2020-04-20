Ordu’da bir araçta bonzai ele geçirildi

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da polis tarafından durdurulan bir araçta bonzai ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracın durdurulması sonucu araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.