Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi

Almanya’da bulunan 210 Türk vatandaşı, uçakla OrduGiresun Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüsler ile Giresun’a gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı uçakla OrduGiresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Giresun’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

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