Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı Minik Esila için bir maille doğum günü sürprizi gerçekleşti Minik Esila’ya sürpriz Ordu Emniyetinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı Minik Esila için bir maille doğum günü sürprizi gerçekleşti Minik Esila’ya sürpriz Ordu Emniyetinden

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yaşındaki yeğeni için sürpriz doğum günü hazırlayan Neslihan Kaymak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne attığı mail sayesinde yeğenine sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Ünye'de yaşayan Ali ve Aslıhan Kırtas çifti, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve sosyal mesafe kuralı olduğu için çocukları Esila Naz Kırtas'a düzenlemek istedikleri doğum günü partisini İstanbul'da yaşayan teyze Neslihan Kaymak sürpriz yaptı.

Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı Minik Esila için bir maille doğum günü sürprizi gerçekleşti Minik Esila’ya sürpriz Ordu Emniyetinden

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 yaşındaki yeğeni için sürpriz doğum günü hazırlayan Neslihan Kaymak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne attığı mail sayesinde yeğenine sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Ünye’de yaşayan Ali ve Aslıhan Kırtas çifti, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve sosyal mesafe kuralı olduğu için çocukları Esila Naz Kırtas’a düzenlemek istedikleri doğum günü partisini İstanbul’da yaşayan teyze Neslihan Kaymak sürpriz yaptı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne attığı mail sayesinde yeğeni Esila Naz Kırtas için doğum günü sürprizi yapmak istediğini söyleyen Neslihan Kaymak’ın bu teklifini geri çevirmeyen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri minik Esila Naz için kolları sıvadı. Ünye Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından pasta alınarak evlerinin bulunduğu sokak üzerinde siren sesleriyle sokağa giren ekipler, sürpriz yaparak ailesini ve minik Esila’yı sevindirdi.
Duygularını anlatan Esila Naz’ın annesi Aslıhan Kırtas, ”Bugün aklımızdan bile böyle bir şey olacağı geçmiyordu. Biz çok mutlu olduk. Hele polislerin gelerek doğum günü yapacakları hiç aklımızda bile yoktu. Herkesten Allah razı olsun. Ben siren seslerini duyunca biz birilerine bir şey oldu zannettik. Ben Aslıhan isimlerini duydum ama o sırada eşim uyuyordu. Ailem İstanbul’da olduğu için ben kesin birilerine bir şey oldu zannettim. Tabii, olayı anlayınca ben çok mutlu oldum” dedi.
Çocuğu için yapılan doğum günün kendisi içinde sürpriz olduğunu söyleyen baba Ali Kırtas, ”Biz çok mutlu olduk. Devletimizden Allah razı olsun. Ben o sırada uyuyordum. Eşim beni kaldırdı. Beni kaldırınca ben bir anda polisleri görünce panik oldum. Ben polisler tarafından böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyordum. Tabi sürprizi görünce çok mutlu olduk” diye konuştu.
Yeğeni için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine mail atarak doğum günü sürprizi olmasını isteyen ve İstanbul’dan cep telefonuyla görüntülü konuşan teyze Neslihan Kaymak ise, ”Ben İstanbul’da yaşıyorum. Aslıhan Kırtas’ın ablasıyım. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne mail attım. Ünye’ye gelemediğim için yeğenimin doğum gününü kutlamak istediğimi söyledim. Onlarda sağ olsun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne söyleyerek onlarda doğum gününü kutlamışlar. Bizleri bu günümüz de yalnız bırakmadılar ve çok teşekkür ederim herkese” diye konuştu.
Düzenlenen doğum gününü sürprizinin ardından ailenin ve Esila Naz’ın gözlerindeki mutluluk ise dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye yetişti Ordu’da Altınordu Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ürünlerini satamayan üreticinin imdadına yetişti. Üreticiden ürünleri satın alan Altınordu Belediyesi, organik ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor
YEREL HABERLER Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye ...
Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç: ”ÇKS belgesini alan fındık bahçesine gidebilir” “Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi” "Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir"
YEREL HABERLER Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi KFMİB ...
Fatsa’da 35 bin maske dağıtıldı Herkese maske her eve maske
YEREL HABERLER Fatsa’da 35 bin maske dağıtıldı Herkese maske her eve ...
Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor
Bilim insanları uyarıyor: ”Böcek istilasına uğrayabiliriz” ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili: “Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türleri son yıllarda görülmeye başlandı. Buna karşı hazırlıklı olmalıyız” “2000’li yıllarda Hopa’dan giren Japonika böceği, bugün Bulgaristan’a kadar ulaştı. Düşmanı olmadığı için popülasyonunu sürekli genişletiyor”
YEREL HABERLER Bilim insanları uyarıyor: ”Böcek istilasına ...
(Görüntülü) Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz ...
(Görüntülü) Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya ...
Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek ...
Almanya´da 210 Türk vatandaşı, Ordu´ya getirildi
YEREL HABERLER Almanya´da 210 Türk vatandaşı, Ordu´ya getirildi
Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi
YEREL HABERLER Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi
Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı ‘Evet’ yanıtı alan genç, davul-zurna eşliğinde kutlama yaptı
YEREL HABERLER Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı ‘Evet’ ...
Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı
Altınordu’da Yeni Mahalle altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Altınordu’da Yeni Mahalle altyapısı yenileniyor
Altınordu’da Ayışığı otoparkı ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Altınordu’da Ayışığı otoparkı ağaçlandırılıyor
ODÜ’de online seminer ODÜ Rektörü Akdoğan, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine "Toplumsal Sorunlar ve Ahlak İlişkisi” Konulu’ online seminer verdi
YEREL HABERLER ODÜ’de online seminer ODÜ Rektörü Akdoğan, İlahiyat ...
Ordu’da yolları boş bulan 521 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza
YEREL HABERLER Ordu’da yolları boş bulan 521 sürücüye hız sınırını ...
Ordu'da korona virüse rağmen fuhuş yapan kadınlara ceza
YEREL HABERLER Ordu'da korona virüse rağmen fuhuş yapan kadınlara ...
Ordu’da bir araçta bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da bir araçta bonzai ele geçirildi
Ordu’da iki mahallenin karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da iki mahallenin karantinası kaldırıldı
Tulum giyip, vinçle çıktığı 5´inci katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Tulum giyip, vinçle çıktığı 5´inci katta kız ...
Ordu’da din görevlilerinden vefa örneği
YEREL HABERLER Ordu’da din görevlilerinden vefa örneği
(Görüntülü) Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
Ordu´da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Ordu´da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
Ordu’da ‘sözleşmeli tarım’ atağı Ordu Büyükşehir Belediyesi, kovid-19 salgını ile birlikte tekrar önem kazanan tarım alanına desteğini arttırıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Çiftçinin tarım ürünlerini satın alacak ve pazarlayacağız. Çiftçilere alım garantisi vererek üretime teşvik edeceğiz”
YEREL HABERLER Ordu’da ‘sözleşmeli tarım’ atağı Ordu Büyükşehir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X