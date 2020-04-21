(Görüntülü) 3 yaşındaki Esila?ya polislerden doğum günü sürprizi

ORDU?nun Ünye ilçesinde, polis ekiplerini arayan Neslihan Kaymak, yeğeni Esila Naz Kırtas?ın (3) doğum gününü kutlamak istediğini belirtince, ekipler harekete geçti. Pasta alan ve Kırtas ailesinin evine giden ekipler, Esila?ya sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı.<br>İstanbul?da yaşayan Neslihan Kaymak, yeğeni Esila Naz Kırtas?ın doğum gününü kutlamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti. Kaymak?a geri dönüş yapan ve adres bilgilerini alan polis ekipleri, ellerinde pastayla Kırtas ailesinin evine gitti. Polisleri bir anda karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan aile, gerçeği öğrenince mutluluklarını teşekkür ederek gösterdi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü?nde görevli Komiser Türkan Sapmaz, üzerinde mumlar bulunan pastayla birlikte Esila Naz?ın doğum gününü kutladı. Polisler, hep birlikte ?İyi ki doğdun Esila? derken Esila ise şaşkın bakışlarla annesiyle birlikte mumları üfledi. Sürprizi organize eden Neslihan Kaymak ise Esila ile telefonda görüntülü görüşüp, yeğeninin doğum gününü kutladı.<br>?HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KUTLAMA OLDU?<br>Şaşkınlıklarını gizleyemeyen Anne Aslıhan Kırtas (21), polis ekiplerine teşekkür ederek, ?Beklemediğimiz bir kutlama oldu. Ekip araçlarını kapımızda görünce üzücü haber alacağımızı sandık ama çok mutlu olduk. Herkese teşekkür ediyorum? dedi. Baba Ali Kırtas (27) ise, ?Eşim polisler geldi deyince kötü bir şey oldu zannettim. Sürprizi görünce çok mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum? diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu <br>2020-04-21 17:58:45<br>

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