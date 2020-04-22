Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´un Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.<br>Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak barınak kullanılmaz hale geldi. Yangında barınakta asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-04-22 14:16:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.