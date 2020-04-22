Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

İHA

Ordu'da yaşayan 62 yaşındaki Sedat Nal'ın dudağında uçuğa benzer bir yara çıktı. Şikâyeti nedeniyle uçuk kremleri kullanmaya başlayan Nal, 34 ay geçtiği halde yarasında bir iyileşme olmayınca Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Arslan tarafından yapılan tetkiklerinde alt dudağında 1,5 santimetre çapında bir tümör olduğu saptandı. 'Erken evre dudak kanseri' teşhisi konulan hastanın dudağındaki tümör, başarılı bir operasyonla alındı.

Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Ordu’da yaşayan 62 yaşındaki Sedat Nal’ın dudağında uçuğa benzer bir yara çıktı. Şikâyeti nedeniyle uçuk kremleri kullanmaya başlayan Nal, 34 ay geçtiği halde yarasında bir iyileşme olmayınca Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Arslan tarafından yapılan tetkiklerinde alt dudağında 1,5 santimetre çapında bir tümör olduğu saptandı. ‘Erken evre dudak kanseri’ teşhisi konulan hastanın dudağındaki tümör, başarılı bir operasyonla alındı.
Alt dudağında 34 ay önce uçuk benzeri bir yara çıkan 62 yaşındaki Sedat Nal, yarasının geçmemesi üzerine uçuk kremleri kullanmaya başladı. Bu süre zarfında ağız tadıyla yemek yiyemedi, su içemedi ve konuşmada bile güçlük çekti. Şikâyetleri bir türlü iyileşmeyen hasta Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Arslan’a başvurdu. Uzm. Dr. Arslan’ın yaptığı tetkikler sonucunda Sedat Nal’ın dudağında 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemlendi. Yapılan biyopsi sonucunda hastanın dudak kanseri olduğu saptandı.

Erken teşhis çok önemli
Hastalarında dudak kanseri oluşmasının nedeninin sigaradan kaynaklandığını dile getiren Opr. Dr. Ahmet Arslan, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:
“Hastamız dudağındaki çatlayan yara nedeniyle birkaç kere tedavi görmüş. Ancak kullandığı kremlere ve ilaçlara rağmen şikâyetleri geçmemiş ve Kulak Burun Boğaz polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde alt dudağında yaklaşık 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemledik. Şüpheli lezyondan biyopsi alarak patolojiye gönderdik. Biyopsi sonucunda hastamızda ‘dudak cildi kanseri’ olduğunu saptadık. Hastayı boyun lenf metastazı açısından da tetkik ettik. Belirli bir lenf nodül metastazı gözlemlemedik. Erken evre kanseri olan hastamızı hemen ameliyata alarak kanserli bölgeyi tamamen temizledik. Ameliyatın ardından kendisini yakın takibe aldık. Mevcut durumunda kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacına gerek kalmadan kendisini şifa ile taburcu ettik.”
Dudak kanserlerinin sigara ve alkol kullananlarda daha sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Opr. Dr. Ahmet Arslan, “Bu kanser, sıklıkla alt dudakta ortaya çıkan küçük lezyon şeklinde kendini belli eder. Bu tür lezyonların doğru ve zamanında teşhis edilmeleri oluşabilecek hayati risk faktörlerinin önüne geçmek ve yaşam kalitesini etkimemesi açısından önemlidir" diye konuştu.

Sigarayı bıraktım
Uzun yıllardır sigara içtiğini dile getiren 62 yaşındaki Sedat Nal dudağındaki uçuk sandığı yaranın kanser çıktığını öğrendiğinde ilk önce sigara tiryakiliğinden şüphelendiğini söyleyerek yaşadığı pişmanlığı şöyle anlattı: “Uzun süredir sigara kullanıyordum. Ancak başıma böyle bir olayın geleceğini hiç düşünmemiştim. İnsan başına gelmeyince bazı şeyleri anlamıyormuş. Bir daha ağzıma sürmem, içilen yerde de durmam. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorum kemoterapiye gerek kalmadığı söyledi ve beni yakın takibe aldı. Beni bu hastalıktan kurtardığı için doktorum Ahmet Arslan’a çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da bal ormanı 9’a ulaştı
YEREL HABERLER Ordu’da bal ormanı 9’a ulaştı
Altınordu’da Ramazan denetimleri
YEREL HABERLER Altınordu’da Ramazan denetimleri
Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Balıkçı barınağı, yangında kullanılmaz hale geldi
Fındık bahçesinde saç tıraşı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde saç tıraşı
Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları 37 bin 561 vatandaşın hizmetine koştu
YEREL HABERLER Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları 37 bin 561 ...
Öğrenciler Vali’ye Skype’ten şiir okudu
YEREL HABERLER Öğrenciler Vali’ye Skype’ten şiir okudu
Bileklerini keserek intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Bileklerini keserek intihar etmek istedi
(Görüntülü) 3 yaşındaki Esila?ya polislerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 yaşındaki Esila?ya polislerden doğum ...
3 yaşındaki Esila´ya polislerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Esila´ya polislerden doğum günü sürprizi
Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye yetişti Ordu’da Altınordu Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ürünlerini satamayan üreticinin imdadına yetişti. Üreticiden ürünleri satın alan Altınordu Belediyesi, organik ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor
YEREL HABERLER Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye ...
Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç: ”ÇKS belgesini alan fındık bahçesine gidebilir” “Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi” "Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir"
YEREL HABERLER Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi KFMİB ...
Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı Minik Esila için bir maille doğum günü sürprizi gerçekleşti Minik Esila’ya sürpriz Ordu Emniyetinden
YEREL HABERLER Polisin siren sesleri minik Esila için çaldı Minik ...
Fatsa’da 35 bin maske dağıtıldı Herkese maske her eve maske
YEREL HABERLER Fatsa’da 35 bin maske dağıtıldı Herkese maske her eve ...
Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Boztepe yaz sezonuna hazırlanıyor
Bilim insanları uyarıyor: ”Böcek istilasına uğrayabiliriz” ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili: “Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türleri son yıllarda görülmeye başlandı. Buna karşı hazırlıklı olmalıyız” “2000’li yıllarda Hopa’dan giren Japonika böceği, bugün Bulgaristan’a kadar ulaştı. Düşmanı olmadığı için popülasyonunu sürekli genişletiyor”
YEREL HABERLER Bilim insanları uyarıyor: ”Böcek istilasına ...
(Görüntülü) Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz ...
(Görüntülü) Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almanya?da 210 Türk vatandaşı, Ordu?ya ...
Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek ...
Almanya´da 210 Türk vatandaşı, Ordu´ya getirildi
YEREL HABERLER Almanya´da 210 Türk vatandaşı, Ordu´ya getirildi
Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi
YEREL HABERLER Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi
Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı ‘Evet’ yanıtı alan genç, davul-zurna eşliğinde kutlama yaptı
YEREL HABERLER Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı ‘Evet’ ...
Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı
Altınordu’da Yeni Mahalle altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Altınordu’da Yeni Mahalle altyapısı yenileniyor
Altınordu’da Ayışığı otoparkı ağaçlandırılıyor
YEREL HABERLER Altınordu’da Ayışığı otoparkı ağaçlandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X