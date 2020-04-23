Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı, Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü.<br>Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-04-23 01:43:15<br>
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