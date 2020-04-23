Ordu´da evdeki çocukların kutlamaları poster oldu

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<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okul binasına asıldı.<br>Ordu'nun Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğraflarından oluşturulan poster hazırladı. Dev poster okula asıldı. <br>Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Bayraklarla süslenen araçlardan oluşan konvoyda, 23 Nisan şarkıları dinletildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-04-23 16:17:51<br>

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