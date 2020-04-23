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Ordu’da çocuklara 23 Nisan sürprizi Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 bin çocuğa sürpriz yaparak, 23 Nisan sabahı evlerine fidan teslim etti

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Fidanlar Fidanlarla Buluşuyor" projesi kapsamında Ordu'da 5 bin fidan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar ile buluşturuldu.

Ordu’da çocuklara 23 Nisan sürprizi Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 bin çocuğa sürpriz yaparak, 23 Nisan sabahı evlerine fidan teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen "Fidanlar Fidanlarla Buluşuyor" projesi kapsamında Ordu’da 5 bin fidan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar ile buluşturuldu.
Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından başlatılan projeye tam destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kampanyaya başvuruda bulunan 5 bin çocuğa sürpriz yaparak, 23 Nisan sabahı fidanlarını evlerine teslim etti.

“Onlar bizim geleceğimiz”
Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Onlar için de sürpriz olan bu buluşma bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu projeyi hayata geçiren ve geleceğimiz olan çocuklara özel anlam yükleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projeyi hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün böyle bir sürpriz beklemiyorduk”
Yapılan sürprizin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi üzerine böyle bir projenin olduğunu gördük. Başvuruda bulunduk. Ancak bugün bu sürprizi beklemiyorduk. Bugün hem bizim hem çocuklarımızın yüzlerini bir kez daha gülmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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