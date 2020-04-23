Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl 500 gramı 5 lira olan pide fiyatı bu Ramazan'da 420 gramı 5 liradan satılacak.

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, ilçede 420 gram yumurtalı susamlı pide 5 TL, 420 gram sade pide ise 4 TL olarak karar aldıklarını ifade etti. Arslan, “Fırıncı üyelerimizin talepleri ve genel durumları değerlendirerek Ramazan pidesi fiyatlarını belirledik” dedi.

İlçede geçen yıl 500 gram pide 5 liradan satılmıştı.

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