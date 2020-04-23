Meşaleler yakıldı, İstiklal Marşı balkonlardan okundu Ordu’da 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı Ordu'da coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamadı. Bu kapsamda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Ordu’da da vatandaşlar ve çocuklar anlamlı gün için hazırlıklarını tamamladı. Balkonlarını ve evlerinin pencereleri 23 Nisan için günler öncesinden süslendi. Altınordu ilçesinde 3 bloklu bir sitede öğrencilerin ve velilerinin başlattığı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 21.00’de saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde bulunan insanlar, ellerindeki meşaleler yakarak geceyi aydınlattı.

İzleyenlerin büyük beğenisini alan etkinlik çeşitli müzikler eşliğinde devam etti, ardından ise uçurulan fenerler gökyüzünü renklendirdi.

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