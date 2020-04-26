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Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

İHA

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesini süren Beytullah Anık (17), patpatın dengesini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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