Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

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Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesini süren Beytullah Anık (17), patpatın dengesini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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