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58 yaşındaki karı-koca korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüse (Kovid19) yakalanan 58 yaşındaki karıkoca, hastanedeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

58 yaşındaki karı-koca korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüse (Kovid19) yakalanan 58 yaşındaki karıkoca, hastanedeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
14 gün birbirlerini görmeden merakla sağlıklı günlerine kavuşan ve hastaneden çıkarken sağlık çalışanlarına teşekkür eden çift, "Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor. Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Allah'a şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Doktorlarımız sağ olsun. Bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. 14 günlük tedavinin ardından taburcu oluyoruz" dediler.
Fatsa Özel Medi Tech Hastanesinde, gördüğü korona virüs tedavisinin ardından 14 gün sonra sağlığına kavuşan Aynur ve Hasan Deniz çifti, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

"Sağlık çalışanları ailemiz oldu"
Eşini 14 gün sonra ilk defa gören ve çiçek vererek korona virüsü yendikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Deniz, “Eşimi tekrar sağlıklı bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Çok şükür olsun ki sağlığımıza kavuştuk. Allahıma binlerce şükür olsun. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Çok güzel ve sağlıklı bir ortamda bizlerle ilgilendiler. Hastanede tüm tedavilerimizi yaptılar.14 gün sonra taburcu oluyoruz. Bu süre zarfında sıkıntılı günlerimiz oldu. Atlattık ve evdeki izolasyon zamanımız bittiği gün sonrası tam anlamıyla eski günlerimize döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekrar eşimi sağlıklı gördüğüm için mutluyum
Korona virüsü atlatıp tekrar eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Aynur Deniz, “Son nefeste buraya geldim diyebilirim. 7 gün yoğun bakım sürecim geçti. Çok iyi şekilde sağlık çalışanlarımızın ilgi ve alakası ile bakımım gerçekleşti. Çok şükür şimdi çok iyiyim ve rahatça nefes alabiliyorum. İçten ateşlenme oldu, dıştan hiç ateş çıkmadı bende. Test yaptırdım ve sonuçta negatif çıkınca rahatlamıştım. Sonrasında evime gittim. Evde bir süre sonrası vücut ağrısı, göğsümde çok büyük bir ağrı ve aşırı terleme oldu. Ömrümde hiç bu kadar terlememiştim. Nefes alamıyor, parmağı dair oynatamıyordum. Son nefeste hastaneye geldim ve beni tedaviye aldılar. Burada sağlık personellerimiz kendi evlatlarımız gibi bizimle ilgilendiler. Eşimi 14 gün sonra ilk defa gördüm ve ilk gördüğümde tanıyamadım. Beni çiçek vererek karşılamasından da son derece mutlu oldum. Çok şükür şimdi iyiyiz. Herkese tavsiyem çok dikkatli olsunlar ve sosyal mesafelere dikkat etsinler. Özellikle evlerinde ve gittikleri her yerde hijyene dikkat etsinler” şeklinde konuştu.
Hastane yoğun bakım hemşiresi Saliha Bahadır ise karı koca olan AynurHasan Deniz çiftinin hastaneye geldiklerinde durumlarının ciddi olduğunu belirterek, “Aynur Hanım, Hasan Beye göre daha ağır bir hastamızdı. Gerekli müdahaleleri ve tedavileri yaptık. 7 günlük yoğun bakım süreci sonrasında diğer 7 gün servisimizde tedavilerini devam ettirdik. Bu süreç sonunda eşler birbirleri ile kavuştular. Hepimiz çok mutlu olduk” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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