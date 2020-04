Koronavirüs salgınında satışı artan fındığın fiyatı yükseldi

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kuruyemiş tüketimi artınca iç ve dış piyasada fındık satışları da arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ekim ayında üreticiye 17 lira ödediği kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 liraya kadar yükselirken, ihracat oranları da 2'ye katlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan,"Koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerde şu an fındığa talep var" dedi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kuruyemişe olan talep artınca iç ve dış piyasada fındık satışları arttı. TMO'nun geçen yılın Ekim ayında üreticiye 17 lira ödediği kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 liraya yükseldi. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği verilerine göre, 1 Eylül 2019 ile 19 Nisan 2020 döneminde, standart natürel iç fındığın 100 kilogramı ortalama 677 dolardan işlem gördü. Bu dönemde 266 bin 339 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 758 milyon 533 bin dolar gelir elde edildi. <br>'VİRÜSÜN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE TALEP VAR'<br>TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının 25 TL seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerden fındığa talep olduğunu söyledi. Soydan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde. Salgın tabi ki bazı tarımsal ürünleri etkiledi ancak fındıkta fiyat artışına olumsuz bir etki yapmadı. Koronavirüs salgını öncesinde serbest piyasada 17 lira seviyelerinde olan fındık fiyatları, bugünlerde 23 ile 25 lira seviyelerine çıktı. Bu fiyat artışına baktığımız zaman koronavirüsün fındık fiyatlarında çok etkili olmadığını görüyoruz. Çünkü fındık gerçekten farklı bir ürün. Fındık vücudumuzun gıdası açısından, vücudun bağışıklık açısından çok önemli bir yeri var. İnsanların koronavirüse yakalanmamaları için de bağışıklık sistemini güçlü tutması gerekiyor. Dünyada koronavirüsün çok yaygın olduğu ülkelerde bile şu anda fındığa bir talep var" dedi. <br>`FINDIK FİYATINA İSTİKRAR GELDİ´<br>Geçen yıl devletin TMO aracılığıyla fındığa müdahale etmesinin ardından fındık fiyatlarının istikrarlı hale geldiğine dikkat çeken Soydan, "Fındıkta çok önemli bir devlet kararı oldu. Özellikle 2019 yılında fındıkta istikrarsız bir fiyat politikası vardı. Serbest piyasa koşulları çok uygun değildi. Üreticilerimiz önünü göremiyordu. 2019 yılında devletimizin almış olduğu hasat öncesi hem fiyat açıklaması, hem de alım kararı fındıkta çok olumlu oldu. O süreçten sonra fındık fiyatları istikrarlı bir düzeye geldi ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Fındıkta bu sezon önemli ihracat rakamlarımız oldu. 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlandı. Şu anda fındık fiyatındaki istikrar hem ihracatımızı artırdı hem de üreticilerimizin bahçeye gitmesini sağladı. Burada en başta devletimiz, üreticimiz, sanayicimiz ve ihracatçımız kazandı. Fiyattaki bu istikrarın devam etmesi bizim açımızdan önemli. Biz bu yıl da fındıkta fiyat istikrarının devam edeceğiniz görüyoruz. Hatta fındık fiyatındaki bugünkü durum, yeni sezonun açılış fiyatı olabilir. Bu da üreticimizi ciddi şekilde memnun ediyor. Biz üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.<br>`BİLİNÇLİ ÜRETİM KALİTEYİ ARTIRIYOR´<br>Üreticilerin fındık üretiminde kaliteyi arttırmaları için bilinçli üretim yapmalarının önem taşıdığını da kaydeden Soydan, şöyle konuştu:<br>"Türkiye fındık üretiminde lider durumda. Hiçbir ülkenin fındığı bizim rakibimiz değil ama bilinçli bir şekilde üreticilik yaparsak fındık kalitesi her zaman yerini koruyacaktır. Şu anda üreticilerimiz bunu yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle fındık üreticilerimiz de bu zamanları devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek istiyor ve değerlendiriyor. Bu da inşallah olumlu bu sezon fındık kalitesi için sonuç verecektir. Sosyal mesafeyi koruma anlamında fındık tarımı buna uygun. Üreticilerimiz bahçelerinde birbirine yaklaşmadan çalışmalarını yapıyorlar. Bu da bu şekilde yapıldığı zaman inşallah ağustos ayındaki hasta dönemine en iyi şekilde, sağlık bir şekilde ulaşırız."<br>ÜRETİCİLER MEMNUN<br>Serbest piyasada artan fındık fiyatları yaklaşık 3 ay sonra başlayacak olan yeni hasat öncesinde üreticileri de mutlu etti. Fındık üreticisi İsa Otur, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artacağını umut ettiklerini belirterek, "Şu anda dünyada yaşanan salgın nedeniyle fındık fiyatının biraz daha harekete geçeceğini tahmin ediyorum. Umudumuz var. Fiyatların artmasını bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi´nin devreye girmesinin çok faydası oldu" dedi.<br>Ali Rıza Ersoy ise "Her fındık üreticisinde olduğu gibi ben de serbest piyasada yaşanan fındık fiyatındaki artıştan memnunum ama milletin elinden fındık pazara indikten sonra fiyat çıktı. Fındık üreticinin elindeyken 15-16 lira civarındaydı. Bu yıl enflasyonla beraber 20 lira veya üstünde bir fındık fiyatı bekliyorum" açıklamasında bulundu.<br>Havva Yıldız Ersoy da serbest piyasadaki fiyatta memnun olduğunu dile getirerek, "Ben memnunum. Önümüzdeki sezon da bu fiyattan alımlar yapılırsa biz de mutlu oluruz. Çiftçi de bahçesinde severek çalışır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-04-28 09:39:01<br>

