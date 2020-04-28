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Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen 'Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası' sona erdi. Turnuvada birinciliği GM(Grand MasterBüyük Usta) Misratdin İskandarov elde etti.

Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen ‘Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası’ sona erdi. Turnuvada birinciliği GM(Grand MasterBüyük Usta) Misratdin İskandarov elde etti.
Kovid19 salgını nedeniyle Ordu ilinde evlerinde kalan başarılı ve yetenekli sporcuların motivasyonunu ve yarışma heyecanını arttırmak için online uygulamalarla faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında derece yapmış birçok ismin de katıldığı satranç turnuvasını başarı ile tamamladı.
Ulusal Evde Kal Yıldırım Satranç Turnuvası adıyla YouTube Satranç Dünyam kanalından canlı yayınlanan turnuvaya yurt içi ve yurt dışından toplam bin 518 kişi katıldı.
3+2 (Üç dakika artı iki saniye) zaman temposunda düzenlenen ve çekişmeli geçen mücadeleler sonrasında turnuvada birinciliği GM(Grand MasterBüyük Usta) Misratdin İskandarov elde ederken, 2. Elnur Mehtiyev, 3. FM Orkhan Eminov, 4. Yankı Kara, 5. Ersen Molla, 6. FM Tuna Özateş, 7. FM Efe Mert Kılıç, 8. GM Zaur Mammadov, 9. Okan Özsakallıoğlu, 10. ise IM Meilis Annaberdiyev elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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