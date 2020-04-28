Sendikalardan Erbaş’a destek

Ordu’da sendikaların temsilcileri, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alan sözlere ve girişimlere tepki gösterdi.

Ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedefi olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, için destekler sürüyor. Kur’anı Kerim’in hükmünü söylediği için bazı kesimler tarafından hedef alınan Prof. Dr. Ali Erbaş için, Ordu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, duruma tepki gösterdi.

Ordu’da topluluk adına basın açıklamasında bulunan DiyanetSen Şube Başkanı Kerim Alptekin, “Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde bahsettiği ve İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur’anı Kerim’de lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde insan hakları derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını, Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarını Ordu’daki sivil toplum kuruluşları olarak kınıyoruz ve Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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