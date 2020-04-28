Ordu’da 72 kişiye ‘kabahat’ cezası

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Ordu’da son bir haftada 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2026 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak, 6 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kimlik bildirmemekten toplam 72 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.

Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 2 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

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