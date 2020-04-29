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Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi

İHA

Ordulu balıkçılar, denizlerde av sezonunun bitmesi ile teknelerini limana çektiler.

Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi

Ordulu balıkçılar, denizlerde av sezonunun bitmesi ile teknelerini limana çektiler.
1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp, 15 Nisan 2020 tarihinde sona eren balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle hamsi avından çok memnun olduklarını belirtti. Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ndeki limana teknelerini bağlayan balıkçılar ağlarının tamiri ve teknelerinin onarımlarını yeni sezon öncesinde şimdiden hazırlamaya başladılar.

"Palamut yok oldu"
Bol bir hamsi ve istavrit sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Fatsalı Balıkçılardan Muammer Aydın, “Moritanya başta olmak üzere av sezonunda birçok yere giderek avlandık. Ülkemize göre Moritanya’da balık daha fazla. Hamsi ve istavrit balığı bu yıl yüzümüzü güldürdü. Palamut ise neredeyse hiç tutamadık. Palamudun olmamasını mevsimsel bir duruma bağlıyoruz. Yeni sezonda ise palamut ciddi derecede olacak diye umut ediyoruz. Vatandaşımız yeni sezonda bol palamut yedirmeyi şimdiden planlıyoruz” dedi.

"Yeni sezondan umutluyuz"
Dursun Kaplan, “Sezon bitti ve şimdi ağlarımızın bakımı ile teknemizin onarımı ile uğraşıyoruz. Sezonumuz güzel ve bereketli geçti. Hamsi yüzümüzü güldürdü. Diğer balıkları ise neredeyse avlayamadık diyebilirim. Bu yıl palamut denizden çıkmadı. Küresel bir durum olarak nitelendiriyoruz. Şimdi teknelerimiz kıyılarda ve bakımonarım işlerini yapıyoruz. Yeni sezon için şimdiden yeni ağlarımızı hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bereketli bir sezon geçirdik"
Bereketli bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten tekne sahibi balıkçı Yasin Mollaoğlu, “Yıllardır denizlerde avlanıyoruz. Bir sezon hamsi oluyor, bir sezon palamut oluyor. Bazen de her ikisi denizden avladığımızın balıkların başında geliyor. Bu durum o yılın iklim şartları ile orantılıdır. Karadeniz başta olmak üzere her yerde bol hamsi avı yaptık. Bereketli bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle çalışanlarımızı riske atmama adına 15 Nisan’a gelmeden erken paydos verdik. 15 Mart tarihinde teknelerimizi limana çektik” açıklamasında bulundu.

"2020 yılını palamut yılı olarak nitelendiriyoruz"
Denizde aşırı bir soğuk su sirkülasyonu olmazsa bir daha ki yıl daha fazla av yapmayı umduklarını söyleyen Mollaoğlu, “Eko sistemi bozulmazsa denizin istediğimiz gibi balık avını yaparız. Özellikle palamut çok olur. 2020 yılını palamut yılı olarak nitelendiriyoruz. Umudumuz ve beklentimiz bu yönde. Balıkçılar olarak bu yıl mutlu ayrıldık, sezonumuz güzel geçti” ifadelerini kullandı.

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