Rusya´dan getirilen 333 Türk, Ordu'da gözlem altına alındı

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)RUSYA´da bulunan 333 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edilerek, 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu´daki yurtlara yerleştirildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 333 Türk vatandaşı, Rusya´nın Moskova kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışından getirilen bazı yolcular ise Giresun ve Trabzon´daki çeşitli yurtlara gönderildi. Yurt dışından getirilen vatandaşların, yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.<br>GURBETÇİLERDEN TEŞEKKÜR<br>Yurt dışından getirilen vatandaşlardan Hakiye Ocak, ''Yolculuğumuz çok iyi geçti. 15 günlüğüne Moskova´ya gitmiştim. Koronavirüs salgını çıkınca da orada kalmak zorunda kaldım. Devletimizden Allah razı olsun'' dedi.<br>Hasan Kabak ise, ''Moskova'da firmamız karantinaya girdi. Karantinaya girdiğinde yanımızda çalışan Özbekistanlı işçilerin virüse yakalandığını öğrendik ve Moskova Büyükelçiliği´ne başvuruda bulunduk. Onlar da bizi 10 gün içerisinde tahliye etti. Allah´ım devletimizden razı olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-04-29 17:53:13<br>
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