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Ordu´da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçiliyor

DHA

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 'Aircor 52' isimli dezenfeksiyon tünelinin seri üretimine başlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ''Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar" dedi.  Dünyayı ve Türkiye´yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Aircor52 dezenfeksiyon tüneli yeniden tasarlandı. İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hastalık yapıcı...

Ordu´da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçiliyor

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 'Aircor 52' isimli dezenfeksiyon tünelinin seri üretimine başlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ''Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar" dedi. <br>Dünyayı ve Türkiye´yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Aircor52 dezenfeksiyon tüneli yeniden tasarlandı. İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hastalık yapıcı mikroorganizmaların, bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve insanların kıyafet ve ayakkabılarının dezenfeksiyonu için tasarlanan tünel, yeni bir görünüme kavuşturuldu. İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, Aircor52 kabin ve kapsül olmak üzere 2 farklı dizaynla geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı ve yönlendirme gibi sistemleriyle kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden dezenfekte olmasını sağlayan tünelde, 360 derece döner kol sayesinde dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor.<br>SİSLEME YÖNTEMİ KULLANILIYOR<br>Kabin ve kapsül olarak 2 farklı dizaynla geliştirilen dezenfeksiyon tüneli, 6 saniyede kendini de dezenfekte edebiliyor. Bu sayede, tüneli kullanan kişilerin birbirlerine herhangi bir virüs, bakteri ve mikrop bulaştırmasının da önüne geçiliyor. Aircor52 kabin ve kapsül modelinde sisleme yöntemi kullanıldığı için günlük kıyafetlerin üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmıyor.<br>`TÜRKİYE´DEKİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULACAK'<br>Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni görünüme kavuşturulan dezenfeksiyon tüneliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dezenfeksiyon tüneline birçok ülkeden talep geldiğini belirten Güler, tüneli öncelikle Türkiye´deki vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydetti. Güler, "Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz dezenfeksiyon tünelini yepyeni bir tasarımla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni bir görünüm kazanan tüneli, daha teknik daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü halkımızın kullanımına sunacağız. Daha sonrasında ihracat boyutunda diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız. Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu bütün olarak ele alındı. Çalışmalarımız taleplerin karşılanması yönünde artarak devam edecek" diye konuştu.<br>DEZENFEKSİYON TÜNELİ<br>Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla `Aircor 52´ adı verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlanarak, marka tescili için başvuru yapıldı. İlk etapta kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´na kurulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sokaktaki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salarak, içinden geçen vatandaşların kıyafetlerindeki zararlı bakteri ve virüsleri temizliyor. Zorunlu olarak sokağa çıkan vatandaşlar bu tünelden geçerek, elbiselerini dezenfekte ederken, uygulamanın il genelinde ve Türkiye´ye yayılması için de çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-04-30 13:53:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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