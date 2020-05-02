Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

İHA

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.

Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alındığı hatırlatıldı. Ancak mevcut süreç içerisinde, ticari taksilerde 65 yaş üzeri şoförlerin çalışmadığı ve hastalık gibi sebepler dolayısıyla taksi duraklarında zaman zaman taksi bulunamadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ticari taksiler ile ulaşımında sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, ticari taksiler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, Ordu ili sınırları içerisinde, taksi şoförlerinin her türlü sağlık ve hijyen kurallarına riayet etmesi şartıyla, 3 Nisan saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da sözleşmeli tarım başlıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Üreticilerimizin ürünlerini sözleşmeli tarım modeli kapsamında alacağız”
YEREL HABERLER Ordu’da sözleşmeli tarım başlıyor Ordu Büyükşehir ...
(Görüntülü) Ordu?da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu?da karantina süreleri dolan 212 kişi ...
Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine ...
Karantina sürecini tamamlayan vatandaş: “Korktuk ama bize çok güzel baktılar” Polonya’dan getirilen ve Ordu’da karantinaya alınan 212 Türk vatandaşı, 14 günün ardından memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina sürecini tamamlayan vatandaş: “Korktuk ama ...
Altınordu’da iftar sofralarına sıcak yemek
YEREL HABERLER Altınordu’da iftar sofralarına sıcak yemek
Ordu’da isme göre fidan dikiliyor Gülyalı ilçesine gül, Kirazlimanı Mahallesi'ne kiraz, Kestane Mahallesi'ne kestane fidanları dikiliyor
YEREL HABERLER Ordu’da isme göre fidan dikiliyor Gülyalı ilçesine ...
Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak İkmal ihalesi gerçekleştirilen stat, Aralık ayında spora hizmet vermeye başlayacak
YEREL HABERLER Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak İkmal ihalesi ...
Ordu’da 10 yılda 72 tarihi ev restore edildi
YEREL HABERLER Ordu’da 10 yılda 72 tarihi ev restore edildi
(Görüntülü) Ordu'da işçiler 1 Mayıs'ta çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da işçiler 1 Mayıs'ta çalıştı
Ordu´da işçiler 1 Mayıs´ta çalıştı
YEREL HABERLER Ordu´da işçiler 1 Mayıs´ta çalıştı
(Görüntülü) Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında ...
Ordu´da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler bahçelerde
YEREL HABERLER Ordu´da sokağa çıkma kısıtlamasında üreticiler ...
Ordu’da sokaklar ıssız kaldı, işçiler görevine devam etti
YEREL HABERLER Ordu’da sokaklar ıssız kaldı, işçiler görevine devam ...
Fatsa’da ev yangını
YEREL HABERLER Fatsa’da ev yangını
Ordu'da kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
Ordulu üç çocuk babalarına kavuşmak istiyor Babalarına kavuşmak için devlet büyüklerine seslendiler
YEREL HABERLER Ordulu üç çocuk babalarına kavuşmak ...
Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi 200 bin maske dağıttı
Nefes Kredisi sevindirdi
YEREL HABERLER Nefes Kredisi sevindirdi
(Görüntülü) Ordu'da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da tasarlanan dezenfeksiyon ...
Ordu´da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri üretime geçiliyor
YEREL HABERLER Ordu´da tasarlanan dezenfeksiyon tünelinde seri ...
Çifte kumruları kimse rahatsız etmiyor
YEREL HABERLER Çifte kumruları kimse rahatsız etmiyor
23 Nisan resim yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER 23 Nisan resim yarışmasının sonuçları açıklandı
'Dezenfekte tüneli'ne yurt dışından talep Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgının başladığı ilk günlerde uygulamaya konulan dezenfekte tüneli yeni tasarımıyla beğenildi. Yurt içi ve yurt dışından büyük talep alan 'Aircor52' için seri üretime geçilecek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Yurt dışından çok talep var. Aircor52'yi ihraç edeceğiz"
YEREL HABERLER 'Dezenfekte tüneli'ne yurt dışından talep Ordu ...
Ramazan için 4 metrelik pide yaptı
YEREL HABERLER Ramazan için 4 metrelik pide yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X