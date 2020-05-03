Altınordu’nun ‘açık AVM’si, yeniden doğuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinin kuruluş tarihindeki ilk caddesi olan ve en son 1995 yılında alt yapısında geçici bir çalışma yapılan Sırrı Paşa Caddesi, adeta yeni baştan doğuyor.

Altınordu ilçesinin ‘açık AVM’si’ olarak adlandırılan Sırrı Paşa caddesindeki çalışmalar tam gaz sürüyor. Cadde üzerinde 19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda cephe ve zemin iyileştirme çalışması yapılıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Burası harikulade bir yer olacak. O yüzden çalışmalarımızı titizlikle takip ediyoruz. Ordu’nun 19 ilçesinde şantiyeler kurulu, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alanda bulunan binalar ortaya çıkmaya başladı. Zemin çalışmaları da devam ediyor. Cadde boyunca, çürümüş boruların olduğu bir alt yapı tamamen yenilendi. Burası açık bir AVM gibi. Çalışmalar tamamlandığında yurt dışındaki gibi sayılı güzel caddelerden birisi olacak. Çalışmalarda emek harcayan tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

Cadde üzerinde saha betonu çalışmalarını tamamlayan ekipler, 79 adet binanın 75’inde cephe iyileştirme çalışmalarını tamamladı. 4 binada çalışmalarını sürdüren ekipler, 96 adet satış mağazasında özel olarak yapacağı cephe iyileştirme işi ile zeminde taş döşeme imalatına da başladı.

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