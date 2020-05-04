Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da uluslararası kano yarışlarının düzenleneceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, OrduGiresun Havalimanı’nın yanında bulunan toplam bin 100 m uzunluğundaki alanda hayata geçirilecek Kano Yarış Parkuru ve Tesisleri Proje alanında incelemelerde bulundu.

Havalimanı yapılırken kano yarış parkuru projesinin de planladığını söyleyen Başkan Güler, yapılacak tesisin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.



“Denizle olan ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz”

Başkan Güler, “Ordu’nun denizle olan ilişkisini daha da güçlendirmek için kano yarışlarının yapılabileceği bir platform oluşturuyoruz. Havaalanı yapılırken planladığımız yatırımı ve bu anlamda verdiğimiz sözü yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Havaalanının yanında ve Çikolata Park’ın önündeki bu yeri kano yarışlarının yapılacağı bir hale getireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolu, kano yarışmacılarının kullanması için hazırlanacak binaları ile kano sporu için uluslararası bir yarış pisti oluşturuyoruz. Yelkenliler de burayı kullanabilecek. 4 mevsim Ordu’yu yaşayın derken denizi hayatımızın daha kapsamlı bir parçası olarak yaşayalım istiyoruz” dedi.



Tam donanımlı bir tesis olacak

Proje kapsamında toplamda 400 kişilik tribün, 1 adet protokol locası, 1 adet foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 m kayıkhane, 400 m satış ve tanıtım alanı, 1.142 m araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ve hakem ve sporcular için konaklama alanı oluşturulacak.

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