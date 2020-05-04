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Ordu’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 147 bin lira ceza

İHA

Ordu'da 30 Nisan3 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 135 kişiye ve 3 işyerine 147 bin 337 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 147 bin lira ceza

Ordu’da 30 Nisan3 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 135 kişiye ve 3 işyerine 147 bin 337 TL idari para cezası uygulandı.
Ordu ili genelinde, 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 24.00 itibariyle başlayan ve 3 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması süresince meydana gelen ihlaller ve uygulanan cezalara ilişkin açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Halk sağlığını çok yakından ilgilendiren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere halkımızın büyük çoğunluğunun riayet ettiğini memnuniyetle görmekteyiz. Değerli hemşehrilerimizin, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da çok büyük bir oranda uyduklarını gözlemledik. Alınan tedbirlere uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ancak, tüm ikaz ve uyarılarımıza rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlarımız ve iş yeri sahipleri bu yasağı ihlal etmiştir. Polis sorumluluk bölgesinde 20 vatandaşımız ile 2 iş yeri sahibi, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 112 vatandaşımız ile 1 iş yeri sahibi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 135 kişiye ve 3 iş yerine 147 bin 337 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.
Vali Seddar Yavuz, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların tavizsiz bir şekilde uygulanacağını ve uygulamaların bundan sonra da sıkı bir şekilde kontrol ve denetiminin yapılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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