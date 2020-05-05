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Karantina altında duygulandıran mektuplar

İHA

Karantina altında duygulandıran mektuplar

Korona virüs salgını sebebiyle Rusya ve Azerbaycan'dan Ordu’ya getirilen ve karantina altında bulunan vatandaşlar gözetim sürelerinin dolmasına sayılı günler kala yaşadıkları süreci mektuba döktü.
Rusya ve Azerbaycan’dan getirilen ve Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı LebibeErgin Karlıbel Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlar, kendilerine bu süreçte destek olan devlet yetkilileri ve Ordu'daki yurt görevlilerine teşekkür ettikleri mektuplarında, Ordu’da kaldıkları süre içerisinde hayatları boyunca unutamayacakları anılar biriktirdiklerini ifade ettiler.
Kaldıkları yurt ortamının ve kendilerine sağlanan imkanın evlerini aratmadığını belirten karantina altındaki misafirler, görevlilerin kendilerini mutlu etmek, moral ve motivasyon sağlamak için çok çaba sarf ettiklerini dile getirdiler.

“Güzel anılar biriktirdik”
LebibeErgin Karlıbel Öğrenci Yurdunda kalan misafirlerden Eda Kara, kendilerine bu süreçte destek olan devlet yetkilileri ve Ordu'daki yurt görevlilerine teşekkür ettiği mektubunda, "Hayatım boyunca yaşayamayacağım, çoğu kişinin de yaşamadığı bir durumun içerisinde bulundum. Arkadaşlarıma, aileme ve ileride çocuklarıma anlatacağım birçok anım ve tecrübem birikti" ifadesine yer verdi.
Yemeklerin güzel olmasına da değinen Kara, bu süreçte daha önce yiyemediği kuru fasulye yemeğini de yemeye başladığını anlattı. Kara, "Hayatın telaşını bir an olsun kenara bırakıp kendimle vakit geçirebiliyor ve kendime yatırım yapabiliyorum. Bu süreç çok da kötü değil" sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Devlet hiçbir şeyimizi eksik etmedi”
Mehmet Aktaş ise mektubunda, kendileri için elinden geleni yapan yetkililere teşekkür etti. Bu zorlu süreçte yetkililerin yaptıklarının kesinlikle unutulamayacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Üç öğün yemeğimizden, çayımızdan, kahvemizden, meyvemizden, tatlımızdan internete kadar her şeyimiz eksiksiz yapılıyor. Fazlasını yaptıkları halde eksiğimiz olduysa bizlerden özür dileme nezaketinde bulunmaları ne kadar mütevazi ve misafirperverlik. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

“Biz güçlü milletiz”
Adını bildirmek istemeyen bir kişi de kendisine huzur veren bir şehirde olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, mektubunda, "Son zamanlarda kötü günler geçiriyoruz. Ama bizler bunu da biliyoruz ki biz çok güçlü bir milletiz. Bu nedenle bu salgını da hep birlikte yeneceğimizi biliyoruz. İnancım sonsuz, eski zamanlara geri döneceğiz. Sizleri çok ama çok seviyorum" ifadesine yer verdi.
Kovid19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Polonya’dan, Rusya’dan ve Azerbaycan’dan getirilen toplam 436 vatandaş, karantina için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı LebibeErgin Karlıbel Öğrenci Yurduna yerleşmişti.
Öte yandan, Polonya’dan gelen ve 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 212 vatandaşımız, karantina sürecini tamamlayarak illerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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