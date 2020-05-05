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MHP’li Enginyurt’tan 'fındık' açıklaması MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “TMO’nun 25 liradan satış yapması, fındık fiyatının yeni sezonda 20 liranın altında olmayacağının işaretidir” “TMO’nun 25 liradan fındık satmasından panikleyen fındık baronları sufle yapıyor, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuşuyor” “Cumhur İttifakı seçmenleri sosyal medyada çok sessiz. Bakıyorum çiçek böcek şarkı türkü paylaşıyorlar. Sosyal medya solculara kalmış”

İHA

MHP’li Enginyurt’tan 'fındık' açıklaması MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “TMO’nun 25 liradan satış yapması, fındık fiyatının yeni sezonda 20 liranın altında olmayacağının işaretidir” “TMO’nun 25 liradan fındık satmasından panikleyen fındık baronları sufle yapıyor, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuşuyor” “Cumhur İttifakı seçmenleri sosyal medyada çok sessiz. Bakıyorum çiçek böcek şarkı türkü paylaşıyorlar. Sosyal medya solculara kalmış”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TMO’nun 25 liradan fındık satışını eleştiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e tepki göstererek, "Adıgüzel ‘halkın değil tüccarların sesi.’ Fındık baronları sufle yapıyor, Adıgüzel konuşuyor” dedi.
Sosyal medya sayfasından canlı yayın yapan ve gündemi değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TMO’nun bu yıl herkesin 1415 lira beklediği ortamda 17 liradan fındık alımı yaptığını, bugün ise dolan depolarını boşaltmak ve fındık mamulü üreten piyasanın ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 liradan satış yaptığına dikkat çekti.
TMO’nun satışının yeni sezon için umut olduğunu belirten Enginyurt, “TMO’nun 25 liradan satış yapması, yeni sezon ürününün 20 liranın altında olmayacağının işaretidir” diye konuştu.
2018 yılında serbest piyasada fındığın 89 liradan işlem gördüğünü, 2019 yılında üreticinin TMO’dan 1415 lira beklerken 17 liradan fındık sattığını ve bu fiyatın üretici için ‘düğün bayram’ olduğunu belirten Enginyurt, ilgi ve destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a teşekkür etti.

“Fındık baronları sufle yapıyor, CHP’li Adıgüzel konuşuyor”
Bu tabloya rağmen TMO’nun depolarını boşaltmak ve fındık mamulü üreten piyasanın ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 liradan satış yapmasını eleştiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e sert tepki gösteren Enginyurt, şöyle konuştu:
“Sen kimin vekilisin Adıgüzel, tüccarların vekili misin halkın vekili misin? Adıgüzel sen nasıl bir insansın ki tüccarın 1213 liradan fındık aldığı yerde TMO 17 liradan fındık aldı teşekkür etmedin, o gün TMO’yu savunmadın, sahip çıkmadın, teşekkürü bilmiyorsun, şimdi çıkmışsın 35 tane tüccar el altından sana sufle veriyor, sana ‘TMO 24 liradan fındık satıyor bu çok kötü’ diyorsun. Mustafa Adıgüzel için 25 lira niye kötü biliyor musunuz, çünkü TMO 25 liradan Mayıs ayında fındık satarsa 3 ay sonra yeni fındık sezonunda fındık 20 liranın altına düşmez. İşte fındık baronları panikledi. Bunlar bu panikle TMO’yu ve Tarım Bakanlığını baskı altına almaya çalışıyor. TMO fındığı 21 liradan satsaydı Mustafa Adıgüzel bu sefer ‘Hayırdır fındık piyasada 25 lira iken niye 21 liradan sattın’ diyecekti. Çünkü bu CHP’nin hayra vesile hiçbir işi yok. Bunlar varsa yoksa muhalefet etmek için gelmişler.”

“Bunların ruhunda darbe, gerillacılık var”
Enginyurt, konuşmasında CHP’nin darbe imalı açıklamalarına da değindi. Enginyurt, şöyle devam etti:
“Bakın Canan Kaftancıoğlu diye bir İstanbul İl Başkanları var. 'Ya seçimle geleceğiz ya da başka bir yolla geleceğiz' diyor. Başka bir yol ne oluyor hemşehrilerim? Darbe bunların ruhunda komünizm, bunların ruhunda gerillacılık, bunların ruhunda devrimcilik var. Dolayısıyla darbeden başka bir şey bilmez bunlar. Bunlar Gezi olaylarının mimari. Bunlar PKK sevicisi, bunlar DHKPC destekçisi. Dolayısıyla biz de tepki gösteriyoruz. Hadi oradan diyoruz, hemen gazeteleri manşet ediyor; ‘Cemal Enginyurt, Canan Kaftancıoğlu’nu tehdit etti’ diye. Neyi tehdit ettik ya, hadi oradan dedik, demeyecek miyiz?”

“Sosyal medyada çok sessiziz”
Cumhur İttifakı seçmenlerinin sosyal medyada oldukça sessiz olduğuna da dikkat çeken Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz Türk milliyetçileri olarak, AK Parti'li seçmen olarak, Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak çok sessiziz. Sesimiz çıkmıyor. Hakkımızı hukukumuzu savunamıyoruz, konuşmuyoruz. Biz konuşmadıkça meydan bunlara kaldı. Twitter’da bunlar it sürüsü gibi saldırıyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü iftirayı atıyorlar. Sosyal medyada hep bunlar var. Her yerden bize saldırıyorlar ama bizim arkadaşlarımıza bakıyorum, çiçek böcek şarkı türkü paylaşıyorlar. Olmaz, bu ülkeye yapılan her türlü saldırıya karşı durmalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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