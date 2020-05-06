Yason'da tarih korunacak Doğu Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından Yason Burnu’nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, SİT alanı dışında çıkarılırken, alanda sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Yason Burnu’nun doğal hali korunacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yason'da tarih korunacak Doğu Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından Yason Burnu’nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, SİT alanı dışında çıkarılırken, alanda sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Yason Burnu’nun doğal hali korunacak”

İHA

Yason'da tarih korunacak Doğu Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından Yason Burnu’nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, SİT alanı dışında çıkarılırken, alanda sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Yason Burnu’nun doğal hali korunacak”

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan ve önemli turistik destinasyonlar arasında yer alan tarihi Yason Burnu’na yapılacak olan düzenleme Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’den döndü. Başkan Güler, “Yason doğal haliyle korunacak” açılaması yaptı.
Hukuka aykırı, doğal dokuya zarar veren hiçbir yapılaşmanın yanında olmayacağını göreve geldiği ilk günden bu yana her ortamda dile getiren Başkan Mehmet Hilmi Güler, alana giderek incelemelerde bulundu. Yason’un korunacağını belirten Başkan Güler, “Daha önceki ifadem de belirttiğim gibi burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok” dedi.

“Yason miras bırakıldığı haliyle korunacak”
Doğal ve arkeolojik yapısıyla dikkat çeken Yason Burnu’nun dünyanın sayılı güzelliklerinden birine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, “Yason sadece Ordu’nun, Karadeniz’in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi, tabiat harikası. Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araç trafiğine de kapanacak olan Yason Burnu’nda halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak” diye konuştu.

“Yason üzerine titrediğimiz bir yer”
Yason’da yanlışa yer verilmeyeceğini kaydeden Başkan Güler, “Yason zaten çok güzel ve tanınan bir yerdi. Biz daha da tanıtmak üzere çalışmalar yaptık. THY’nın iç kabin ekranlarına Yason’un görselleri kondu. Dünyanın değişik yerlerine yayınlar yaptık. Burası endemik bitkileriyle de öne çıkan harikulade bir yer. Üzerine titrediğimiz bir güzellik. Onun için bunu korumak durumundayız. Biz burada erdemli davranışlar içerisindeyiz. Doğru olan şeyleri yapmakla mükellefiz. Bize görev bu nedenle verildi. Bizde yanlışa geçit yok. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasına da asla müsaade edemeyiz” diye konuştu.

Sadece çimlendirme ve topraklama yapılacak
Başka Güler’in açıklamasının ardından Yason Burnu’nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, PerşembeFatsa karayolu kenarında SİT alanı dışında yapılacak. Yason Burnu’nda ise sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak.
Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ODÜ’de maske üretimi başladı
YEREL HABERLER ODÜ’de maske üretimi başladı
Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı
YEREL HABERLER Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı
MHP’li Enginyurt’tan 'fındık' açıklaması MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “TMO’nun 25 liradan satış yapması, fındık fiyatının yeni sezonda 20 liranın altında olmayacağının işaretidir” “TMO’nun 25 liradan fındık satmasından panikleyen fındık baronları sufle yapıyor, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuşuyor” “Cumhur İttifakı seçmenleri sosyal medyada çok sessiz. Bakıyorum çiçek böcek şarkı türkü paylaşıyorlar. Sosyal medya solculara kalmış”
YEREL HABERLER MHP’li Enginyurt’tan 'fındık' açıklaması MHP Ordu ...
Karadeniz’de gökkuşağı güzelliği
YEREL HABERLER Karadeniz’de gökkuşağı güzelliği
Karantina altında duygulandıran mektuplar
YEREL HABERLER Karantina altında duygulandıran mektuplar
Ordu’ya 7 bin 500 koli yardım
YEREL HABERLER Ordu’ya 7 bin 500 koli yardım
Kan şekerini korumak için sahura kalkın
YEREL HABERLER Kan şekerini korumak için sahura kalkın
81 yaşındaki Bekir amcadan duygulandıran bağış
YEREL HABERLER 81 yaşındaki Bekir amcadan duygulandıran bağış
'Anadol'una gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 'Anadol'una gözü gibi bakıyor
Kıyıya vuran yaralı yunusu kurtarma çabası kamerada Karaya vuran yunusu vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Kıyıya vuran yaralı yunusu kurtarma çabası ...
Ordu’da karantinalı bölge kalmadı
YEREL HABERLER Ordu’da karantinalı bölge kalmadı
Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan ...
Ordu’da maske takmayan 28 kişiye ceza
YEREL HABERLER Ordu’da maske takmayan 28 kişiye ceza
Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı
Ordu’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 147 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ordu’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 147 bin ...
Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor
YEREL HABERLER Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor
Yazlık meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı
YEREL HABERLER Yazlık meyveler tezgahlarda yerlerini almaya başladı
Ordu Valisi'nden ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı
YEREL HABERLER Ordu Valisi'nden ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı
Başkan Kibar, 23 Nisan ödüllerini öğrencilere evlerinde teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Kibar, 23 Nisan ödüllerini öğrencilere ...
Serbest piyasada fındık 24 lira Fındık manavı Metin Arslantürk: “Korona virüsü fındığa olan talebi arttırdı, ihracat hız kesmiyor”
YEREL HABERLER Serbest piyasada fındık 24 lira Fındık manavı Metin ...
Ordu yaylalarında kar mücadelesi
YEREL HABERLER Ordu yaylalarında kar mücadelesi
Eski ciplerin inanılmaz değişimi Eski cipleri restore ederek ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Eski ciplerin inanılmaz değişimi Eski cipleri restore ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X