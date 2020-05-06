Fatsa’da bir hayırsever mahallenin tüm veresiye borçlarını ödedi 'Hızır' olarak isimlendirilen hayırsever vatandaşlar Fatsa’da borçları kapattı

Türkiye'de birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulundan hayırsever vatandaşlar olarak bilinen yardımsever kişilerin son durağı Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir mahalle bakkalı oldu.

Fatsa ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bir mahalle bakkalına giren hayırsever, 3 adet veresiye defterinde bulunan borcu kapattı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar tarafından 'Hızır' olarak isimlendiriliyor.

İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu. Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi' yazan bakkal esnafı Halil Yıldız dükkan girişine, "Bu bakkala borcu olanların veresiye borcu ödenmiştir" şeklinde yazı astı.

Olayın sabah saatlerinde yaşandığını kaydeden Halil Yıldız bu durumu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, “Dün iki arkadaş bakkalıma geldi. Veresiye defterimi sordular, ben de bakkalın veresiye defteri olmaz mı. Sonrasında veresiye defterini satın almak istediklerini söylediler. Toplam borcu hesaplayarak vatandaşların borcunu kapatacaklarını belirttiler. Hesapladık, sonrasında gittiler. Sabah iş yerimi açtığımda tekrar geldiler ve paramı ödediler veresiye defterini alarak gittiler. Borcu olan vatandaşlar buraya geldiğinde borçlarının ödendiğini duyunca çok büyük sevinç yaşayarak ödeyen kişilere teşekkür ediyorlar. Televizyonlarda gördüğümüz ilçemizde başımıza geldi. Ben de esnaf olarak çok rahatladım. Zor durumda olan borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız vardı, onların da hayır duasını aldılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Bakkalı borcu olan vatandaşlar ise hayırsever vatandaşlara çok teşekkür ederek dua ettiler.

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