Heyelan mağdurlarına yeni ev müjdesi Ordu’da bir yıl önce meydana gelen heyelanda evsiz kalan 78 vatandaş için yeni konutlar inşa edilmesine yakında başlanıyor

Ordu’nun Aybastı ilçesinde geçen yıl 15 Mayıs’ta meydana gelen heyelan sonucu evsiz kalan vatandaşlar için yeni konut yapımına başlanıyor.

Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde 15 Mayıs gecesi başlayan ve sabaha kadar devam ederek 22 bina, 31 konut ve bir caminin yıkılmasına sebep olan heyelanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı harekete geçti. Heyelandan zarar gören toplam 78 vatandaşa geçici olarak kaldıkları konutlarda kira yardımı yapan AFAD, bir yandan da yeni ev yapımı için arazi belirleme çalışmaları gerçekleştirdi.

AFAD Ordu İl Müdürü Osman Işık, heyelanın meydana gelmesinden bu yana heyelandan zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Heyelandan toplam 78 kişinin etkilendiğini belirten Işık, “Şu anda gelinen noktada 15 vatandaşın evini, kendilerine ait arazide inşa edeceğiz. Bu evlerin inşaatını yakında başlanacak. Ev yapımı için uygun arazisi olmayan vatandaşlarımız için yapılan sıkı çalışmalar sonucunda yeni bir arazi belirlendi. Bu arazinin kamulaştırmasını yapıyoruz. Kamulaştırma işlemleri biter bitmez diğer vatandaşlarımızın evlerinin inşaatına gecikmeden başlanacak” dedi.

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