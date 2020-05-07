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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekşi mayalı ekmek bağışıklığı güçlendiriyor

İHA

Ekmeğin içerdiği glikozun beynin enerji kaynağı olarak kullanıldığını söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, "Ekşi mayalı ekmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır" dedi.

Ekşi mayalı ekmek bağışıklığı güçlendiriyor

Ekmeğin içerdiği glikozun beynin enerji kaynağı olarak kullanıldığını söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Ekşi mayalı ekmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır” dedi.
İnsanlık tarihi kadar eski olan ekmek, tarımsal faaliyetlere başlayan ilk insanlardan beri toplumların en çok tükettiği besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Un ve su ile birleşerek ekmeğe asıl lezzetini veren ekşi maya ise doğal oluşumu ve sağlığa faydaları ile ön plana çıkıyor. Günümüzde ekmek tüketimi konusunda çok fazla spekülasyon olduğuna değinen ve ekmek tüketimine daha duyarlı yaklaşılması gerektiğini savunan Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Günümüzde yapılan araştırmalara göre ekmek tüketimini bir anda kesmek, sağlıksız besinlere yönelmemize neden olmaktadır. Bu da bağışıklık sistemini etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Kansızlığa iyi geliyor
Ekşi mayalı ekmeğin kansızlığa iyi geldiğini ve sindirimi de kolaylaştırdığını söyleyen Dyt. Melisa Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekşi maya ekmeği diğer ekmeklerden daha yüksek düzeyde folat ve antioksidan içerir. Daha düşük fitat seviyeleri vücudunuzun besinleri daha iyi emmesini sağlar. Ayrıca kansızlığa iyi gelmekte olup en kolay sindirilebilen ekmekler arasındadır.”
Beyaz ekmek ve ekli mayalı ekmek arasındaki farklara da değinen Dyt. Melisa Karataş, “Beyaz ekmekte glisemik indeksi yüksek bir oranda bulunduğu için insülin (kan şekerini etkiler) salınımını artırır. Fazla salgılanan insülin vücutta yağ olarak depolanır. Ekşi mayalı ekmeğin glisemik indeksi düşüktür, bu yüzden kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz” açıklamasında bulundu.

Ekmek tüketimi yaşa, yapılan işe ve cinsiyete göre değişmeli
Ekşi hamur mayasıyla ekmek üretimi 5000 yıldır bilinen bir yöntem olduğunu da sözlerine ekleyen Dyt. Melisa Karataş, “Ekşi maya doğal yollarla oluşan bir maya çeşididir. Ekşi mayaya ve ekşi mayadan üretilen ekmeğe ulaşmanın çok zor olduğu gerçeğini kabul ediyorum ama tahıllı ekmeğiniz bir de ekşi mayadan yapılmışsa Lokman Hekim kadar sağlıklı olabilirsiniz demektir. Burada asıl önemli konu ise sağlıklı yaşamak için ne kadar ekmek tüketmeniz gerektiğidir. Ekmek tüketimi kişinin cinsiyetine, yaşına, çalıştığı işe, yaptığı spora, akutkronik hastalığa sahip olması gibi birçok değişken nedeniyle değişiklik göstermektedir. Sağlıklı bir hayat için beslenme alışkanlıklarını kontrol altında tutmak isteyenler muhakkak diyetisyenden bilgi almalı ve buna göre kendilerine bir beslenme alışkanlığı kazandırmalıdır.”

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