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Yason Burnu Yarımadası´na yol tartışması

DHA

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde, birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemeleri kapsamında yapımına başlanan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepki topladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de, "Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" dedi. Ordu´nun Perşembe'ye bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası´nda çevre...

Yason Burnu Yarımadası´na yol tartışması

<br>Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde, birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemeleri kapsamında yapımına başlanan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepki topladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de, "Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" dedi.<br>Ordu´nun Perşembe'ye bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası´nda çevre düzenlemesi başlatıldı. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması ile turistlerin dolaşabileceği, yürüyüş yolları ile seyir terası planlandı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan alanda yapılan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepkilere yol açtı.<br>`DOĞAL YAPISINA VE EKOLOJİSİNE ZARAR VERİLİYOR´<br>Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, projenin yarımadanın yapısına ve ekolojik sistemine zarar verdiğini belirterek, "Hiçbir ihtiyaç yokken, hiç kimsenin oraya 'yol yapılsın' diye bir talebi yokken belediye 'biz buraya yürüyüş yolu yapacağız' diyor. Fakat yürüyüş yolu yapmakla da kalmıyor, orada bu yürüyüş yolu ile deniz kenarına inecek merdivenler yapılmakta. Bu da yetmiyor, fener ile burun arasına bir seyir terası yapılmak isteniyor. Yani binlerce ya da milyonlarca yılda oluşmuş taşın üzerine seyir terası yapılacakmış. Bu çok komik ve insan mantığına aykırı bir şey. Ben oraya geldiğimde fener ile burun arasındaki 70 metrelik mesafeyi seyretmek, o fenerin yanındaki çimlerin üzerine oturmak istiyorum. Ben eğer yürümek istiyorsam o taşlığa, kayalığa çıkıyorum. Orada seyir terasının anlamı nedir? Yani ben 70 metre geriden baktığım da denizi göremiyor muyum? Bu kadar mantıksız bir şey" dedi.<br>BELEDİYE BAŞKANI: YASON MİRAS BIRAKILDIĞI HALİYLE KORUNACAK<br>Yason Burnu Yarımadası´nda hukuka aykırı, doğal dokuya zarar veren hiçbir yapılaşmanın yanında olmayacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "Burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa, o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Yason sadece Ordu´nun, Karadeniz´in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi, tabiat harikası. Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araçlara da kapanacak olan Yason Burnu´nda halkın ihtiyaçları doğrultulusunda yapılacak olan çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" diye konuştu.<br>'YASON ÜZERİNE TİTREDİĞİMİZ BİR YER'<br>Yason'da yanlışa yer verilmeyeceğini kaydeden Başkan Güler, "Yason zaten çok güzel ve tanınan bir yerdi. Biz daha da tanıtmak üzere çalışmalar yaptık. THY'nin iç kabin ekranlarına Yason´un görselleri kondu. Dünyanın değişik yerlerine yayınlar yaptık. Burası endemik bitkileriyle de öne çıkan harikulade bir yer. Üzerine titrediğimiz bir güzellik. Onun için bunu korumak durumundayız. Biz burada erdemli davranışlar içindeyiz. Doğru olan şeyleri yapmakla mükellefiz. Bize görev bu nedenle verildi. Bizde yanlışa geçit yok. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasana da asla müsaade edemeyiz" dedi.<br>'ALTIN POST' EFSANESİ<br>Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar. Giresun Adası'nda, önceki yıllarda, 'altın post' efsanesinin yaşatılması için etkinlikler düzenlendi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-08 08:50:25<br>

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