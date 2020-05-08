‘Evde kal, kitap oku” Ordu Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla yüzde 70’e kadar indirimlerin uygulandığı 200 bin kitabın bulunduğu ‘Ordu Kitapçısı’ adlı web sitesi kurdu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Yarınlar için evde kalın, bol bol kitap okuyun”

Ordu Büyükşehir Belediyesi dünyanın ve Türkiye’nin geçirmiş olduğu salgın sürecinde vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla yeni uygulamaların altına imza atıyor.

Geçirilen bu zorlu süreçte birçok şehre örnek olacak çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi bu kez de hem vatandaşların evde kalmasını sağlamak hem de onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yepyeni bir projeyi vatandaşların hizmetine sundu. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL kanalıyla “Evde Oku Türkiye” projesi ile kitap satışının gerçekleştirileceği ordukitapcisi.com adıyla bir site kurdu.



200 bini aşkın kitap yer alacak

Vatandaşları kitap okumaya teşvik edecek olan bu sitede yaklaşık olarak 200 bini aşkın kitap yer alacak. Her kategoride kitap bulunacağı gibi yerli ve yabancı yazarların da kitaplarının satışı yapılacak. Herkesin rahatlıkla evde kitap okumasını sağlamak amacıyla da sitede yüzde 70’e varan indirimler uygulanacak.



“Yarınlar için evde kalın, bol bol kitap okuyun”

Hem vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de onların evde dolu dolu vakit geçirebilmelerini sağlamak için kitap satışının yapılacağı bir site kurulduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Vatandaşlarımızın evlerinde daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla onlar için yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerimize bir yenisini daha ekledik. Hem vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de onların evde dolu dolu vakit geçirebilmelerini sağlamak için kitap satışının yapılacağı bir site kurduk” dedi.

İsteyen vatandaşların buradan kitabını temin edebileceğini ve herkese ulaşabilmek adına da büyük indirimler olacağını belirten Başkan Güler “Genç, yetişkin ve yaşlı vatandaşlarımıza hitap edecek birbirinden değerli eserlerimiz burada bulunabilecek. Edebiyat, felsefe, çocuk, akademik, eğitim, psikoloji, tarih, sağlık gibi birçok kategoride 200 bini aşkın kitap seçeneği bu sitede yer alacak. Zorlu bir süreçle sınandığımız bu günlerde biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacak ve sizler için çalışacağız. Sizler de bu süreçte kendinizin ve sevdiklerinizin gelecek yarınları için evde kalın, bol bol kitap okuyun” çağrısında bulundu.

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