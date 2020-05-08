İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı Ordu’da 3 kilo 470 gram bonzai ele geçirildi

İstanbul'dan Ordu'ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe merkezinden geçecek bir araçtan uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler SamsunOrdu karayolu Dolunay Mahallesi'nde aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta bonzai olduğu değerlendirilen 3 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Uyuşturucunun İstanbul'dan Ordu'ya götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan şahısların işlemleri devam ediyor.
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