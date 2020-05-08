Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık sektöründe sanayileşmenin önemine dikkat çekerek, ”Ürettiğimiz fındığı natürel olarak ihracat yapmak durumunda kalıyoruz. Bu sorunun önüne geçilmesi adına biz sanayi kuruluşlarına ileri teknolojiden yararlanmaları şartıyla düşük faizli kredi verilmesini istiyoruz” dedi.



“50 liralık fındık dış pazarda 250 lira”

Fındık sektöründe yaşanılan sıkıntıları aktaran Başkan Şahin, “Ordu Türkiye'nin ve dünyanın en fazla fındık üreten il konumundadır. Ancak biz ne kadar fındık üretsek de fındığımızı işleyerek satamıyoruz. Ürettiğimiz fındığı natürel olarak ihracat yapmak durumunda kalıyoruz. Bu sorunun önüne geçilmesi adına biz sanayi kuruluşlarına ileri teknolojiden yararlanmaları şartıyla düşük faizli kredi verilmesini istiyoruz. Böylelikle sanayicilerimiz fındığı işleyerek ihracat yapacağı için fındıktan daha fazla gelir elde edeceğimize inanıyoruz. Biz fındığımızın 4’de 3’ünü natürel satıyoruz. Bizde 50 TL'ye satılan fındık dış pazara çıkınca 250 TL oluyor. Bu durum da hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor” diye konuştu.



“Fındıkta tekelleşme var”

Şu anda fındıkta tek alıcılı bir sistemin olduğunu, fındığın yüzde 60'ını tek bir firmanın aldığını belirten Şahin, “Bu firma hem ithalatçı hem de ihracatçı konumunda. Ayrıca bu firma Türkiye'de birkaç tane şirketi satın alarak piyasayı eline geçirmiş olduğu gözlenmektedir. Bizim şirketlerin sermayesi ise bu şirketin yarısı kadar yok. Bu nedenlerden dolayı, bizim ihracatçı firmalarımıza ve sanayi kuruluşlarımıza daha çok destek verilmesini istemekteyiz. Fındıktan biz 2 buçuk, 3 milyar dolar değil, 10 milyar dolar para kazanmak istiyoruz. Yani biz fındığımızı işleyerek, çikolata olarak satmak istiyoruz. Sanayicilerimize, tesislerinde yüksek teknoloji kullanmak şartı ile ucuz faizli kredi verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

OTSO Başkanı Servet Şahin, fındık sektöründeki bu durumu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na geçtiğimiz günlerde 365 OdaBorsa Başkanı ile 61 Sektör Meclisi Başkanına yönelik Webinar Sistemi üzerinden düzenlenen bilgilendirme toplantısında aktardığını kaydetti.

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