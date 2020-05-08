Bülbül Deresi ıslah ediliyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede görüntü kirliliğine ve büyük şikayetlere neden olan "Bülbül Deresi"nin tamamının ıslah edileceğini, ayrıca Sakarya Ortaokulu'nun önünden geçen kısmının da üzerinin kapatılacağını söyledi.

Bülbül Deresi ıslah çalışmalarının Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in direkt bilgi ve talimatları ile yapıldığını dile getiren Başkan Kibar, "Bülbül Deresinin ıslah çalışmaları ve ihtiyaç halinde ilave çalışmaların tamamı Sayın Başkanımızın Fatsa'ya hediyesidir. Bu nazik davranışlarından dolayı şahsım ve Fatsalılar adına kendilerine şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Temizlik çalışmasını yerinde incelediler

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanı Abdulkadir Hatioğlu, Bülbül Deresinde yapılan çalışmaları yerinde incelediler.



Büyükşehir Belediye Başkanımızın Fatsalılara hediyesidir

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Sakarya Ortaokulunun yanında bulunan Bülbül Deresi çevreye verdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun yıllardır gerek temizliği gerekse üzerinin kapanması noktasında talepler geliyordu. Bir an önce bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman ile birlikte saha incelemesini yaptıktan sonra çalışmalara çok hızlı bir şekilde başladık. İki gündür burada derenin temizleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah dere temizlendikten sonra Fatsalılara Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir hediyesi olarak derenin okul tarafındaki 200 metrelik bölümünün üzeri kapatılacak. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.Mehmet Hilmi Güler’e Fatsalılar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise Bülbül Deresi’ndeki temizlik çalışmalarını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar talebi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler’in onayıyla temizlemeye karar verdik ifade ederek, “Şu anda burada yıllardır yapılmayan temizlik işlerini yapıyoruz. Derenin alt tarafında olan kısmını temizlediğimiz gibi hem de üstünü kapatacağız” diye konuştu.

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