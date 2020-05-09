<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden biri olan Ordu´da cadde ve sokaklar boş kaldı. <br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirdiği illerden biri olan Ordu, sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasaktan muaf olanlar dışında çıkan olmadı. Kenttin en işlek yerlerinden olan Tayfun Gürsoy Parkı´nda sadece kuş sesleri duyuldu. Şehrin en yoğun alanı olarak bilinen Köprübaşı Meydanı´nda da belediye işçileri dışında kimse görülmedi. Özel izinli sürücüler dışında kentte trafiğe çıkan olmazken polis ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kontrollerini sürdürdü. <br>Altınordu Belediyesi Vefa Destek Grubu ise Anneler Günü´ne özel yardım paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşları sokağa çıkmama konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-09 13:11:47<br>

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