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Ordu'da cinayet

İHA

Ordu'da komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Ordu'da cinayet

Ordu'da komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N, evinin önünde komşusu Serkan Çakır'ı henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından F.N. jandarma ekiplerine teslim olurken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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