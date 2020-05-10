Ordu'da cinayet

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Ordu'da komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N, evinin önünde komşusu Serkan Çakır'ı henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından F.N. jandarma ekiplerine teslim olurken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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