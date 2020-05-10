100 yaşını geçmiş anneler ziyaret edildi

Türkiye'de 100 yaşının üzerindeki 5 bin 529 anne için Antalya'da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Hatıra ormanına annelerin isimlerinin bulunduğu fidanlar dikildi. Bu kapsamda Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan 100 yaşının üzerindeki anneler Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette annelere fidan ve hatıra ormanında yaşayacak olan isimlerinin sertifikası takdim edildi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, “10 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye'de 100 yaşının üzerindeki 5 bin 529 anneye valilerin imzaladığı fidan dikim sertifikaları takdim edildi. Bu kapsamda ilçemizdeki 100 yaşını geçmiş anneleri ziyaret ettik. Bakanlığımızca gönderilen sertifika ve çeşitli hediyeleri takdim ettik. Anneler gününü kutladık ve onlara sağlıklı ömürler diledik” diye konuştu.

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