Ünye'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar bayram havası yaşadı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninde sokaklarda yürüyüş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş üstünün bugüne özel 11.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni dolayısıyla yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlılar adeta bayram havası yaşadı. Kimi "Evde kalmaktan dizlerim uyuştu yürümeyi yeniden öğreniyorum" derken, kimileri de hem yardımlarından hem de yaşlıları düşünerek aldıkları karar için "Allah razı olsun" diyerek devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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