Yuvasından düşen yavru baykuşlara jandarma sahip çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet BAYRAK/ULUBEY, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde yuvalarından düşen baykuş yavrularına jandarma ekipleri sahip çıktı.<br>İlçeye bağlı Ohtamış Mahallesi´nde yaşayan İlkay Baymış´ın evinin bacasında yuvası bulunan 2 baykuş, evin bahçesine düştü. Uçamayan yavru baykuşları gören ve evine getiren Baymış, baykuşlara yiyecek ve su verdi. Daha sonra jandarmaya haber verilmesi üzerine Baymış´ın evine gelen ekipler, yavru baykuşları alarak Ulubey Rehabilitasyon Merkezi´ne teslim etti.<br>2 HAFTA SONRA DOĞAYA SALINACAK<br>Yavru baykuşları teslim alan Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş, "Yavru baykuşların tedavisi yaklaşık 2 hafta sürecek. Tedavinin ardından doğaya salacağız. Yılda 30-40 yaralı baykuş tedavi ediyoruz. Son zamanlarda baykuşlar, evlerin çatılarına yuva yapıyor, o nedenle bu kuş türü fazla görülmeye başlandı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK<br>2020-05-10 17:34:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.