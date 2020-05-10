Yuvasından düşen yavru baykuşlara jandarma sahip çıktı

<br>Ahmet BAYRAK/ULUBEY, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde yuvalarından düşen baykuş yavrularına jandarma ekipleri sahip çıktı.<br>İlçeye bağlı Ohtamış Mahallesi´nde yaşayan İlkay Baymış´ın evinin bacasında yuvası bulunan 2 baykuş, evin bahçesine düştü. Uçamayan yavru baykuşları gören ve evine getiren Baymış, baykuşlara yiyecek ve su verdi. Daha sonra jandarmaya haber verilmesi üzerine Baymış´ın evine gelen ekipler, yavru baykuşları alarak Ulubey Rehabilitasyon Merkezi´ne teslim etti.<br>2 HAFTA SONRA DOĞAYA SALINACAK<br>Yavru baykuşları teslim alan Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş, "Yavru baykuşların tedavisi yaklaşık 2 hafta sürecek. Tedavinin ardından doğaya salacağız. Yılda 30-40 yaralı baykuş tedavi ediyoruz. Son zamanlarda baykuşlar, evlerin çatılarına yuva yapıyor, o nedenle bu kuş türü fazla görülmeye başlandı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK<br>2020-05-10 17:34:07<br>
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